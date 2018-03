Chemotherapy - Drugs

Alkylating agents

Generic Name(S) Strength Dosage Form Busulphan solution in 10 mL Injection Thiotepa 15 mg , sterile lyophilized powder Injection Hexamethylmelamine. Altretamine 50 mg Capsules Procarbazine 50 mg Capsules Dacarbazine 100 mg, 200 mg/20ml, 500 mg Injection Temozolomide 5 mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg Capsules Carboplatin 50 mg/5 mL, 150 mg/15 mL, 450 mg/45 mL, 600 mg/60 mL Injection Cisplatin 1 mg/mL; 200 mg/200 mL Injection Oxaliplatin 50 mg, 100 mg or 200 mg Vials Injection Mechlorethamine 10 mg Injection Cyclophosphamide 500 mg vial, carton of 1, 1.0 g vial, carton of 1, .2.0 g vial, carton of 1 Injection Chlorambucil 2 mg Tablets Melphalan 2 mg film-coated Tablets Ifosfamide 500 mg , 1-gram, 3-gram, Single-Dose Vial Injection Carmustine vial containing 100 mg Injection Lomustine 10mg, 40mg, 100mg Capsule Streptozocin 1 gram vials Sterile Powder

Anticancer Medicine

Generic Name(S) Strength Dosage Form Pazopanib 200mg Tablet

Antimetabolites

Generic Name(S) Strength Dosage Form Gemcitabine 200 mg, 1 g white to off-white, lyophilized powder Injection Cladribine 10 mg (1 mg/mL) Injection Fludarabine 50 mg Injection Nelarabine 250 mg/50 mL (5 mg/mL) vial Injection Pentostatin 50 mg Injection Methotrexate 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg Tablets Mercaptopurine 50 mg Tablets Thioguanine 40 mg Tablets Fluorouracil 30 gram tube 0.5% Cream Foxuridine Cytarabine 100 mg, 500 mg, 1 g, 2 g Injection Capecitabine 150mg, 500mg Tablets

Antineoplastic

Generic Name(S) Strength Dosage Form Interferon Alfa 2A 3millionIU, 6MillionIU, 9MillionIU Injection Interferon Beta-1B 0.3mg/vial Injection Mitomycin 2mg, 5mg, 20mg, 40mg Injection Pentostatin Pralatrexate Solution 20mg / 1mL, 40mg / 2mL Injection

Antineoplastic Agent

Generic Name(S) Strength Dosage Form Mitotane 500mg Tablets

Anti-neoplastic Agent

Generic Name(S) Strength Dosage Form Mechlorethamine HCl 10mg/vial Injection

Antineoplastic, Antimetabolite

Generic Name(S) Strength Dosage Form Pemetrexed 100mg/1vial, 500mg/1vial Injection

Antineoplastics

Generic Name(S) Strength Dosage Form Nilotinib 150mg, 200mg Capsules

Antitumor Antibiotics

Generic Name(S) Strength Dosage Form Doxorubicin 10mg, 20mg, 50mg, 150mg , single dose vial Injection Daunorubicin 20 mg, single dose vials; carton of 10. Injection Epirubicin 50 mg/25 mL, 200 mg/100 mL single-use vial Injection Mitoxantrone 20 mg/10 mL/multidose vial Injection Idarubicin 20 mg single dose vial Injection, Dactinomycin 0.5 mg x 1's Injection Plicamycin 2500 mcg/Vial Injection Mitomycin 5mg, 20mg, 40mg Injection Bleomycin 15, 30 units per vial Injection

Cytoprotective Agents

Generic Name(S) Strength Dosage Form Levoleucovorin 50mg single-use Vial Injection

Hormonal Therapy

Generic Name(S) Strength Dosage Form Goserelin 3.6mg/1Vial, 10.8mg/1Vial Injection Diethylstilbestrol

Miscellaneous Antineoplastics

Plant alkaloids

Generic Name(S) Strength Dosage Form Etoposide 45-50 mg Capsules Irinotecan 2 mL, 5mL Injection Topotecan 0.25 mg, 1 mg Capsules Etoposide 45-50 mg pink capsules Capsules Teniposide Paclitaxel 30 mg/5 mL, 100 mg/16.7 mL, 300 mg/50 mL, multidose vial Injection Docetaxel 20 mg, 80 mg, Lyophilized Powder Injection Vincristine 1 mg/1 mL (single dose), 2 mg/2 mL (single dose) Injection Vinblastine 10 mg Injection Vinorelbine Tartrate 10 mg/1 mL Single-Use Vial, Carton of 1, 50 mg/5 mL Single-Use Vial, Carton of 1 Injection

Topoisomerase I inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form Irinotecan Antineoplastic Agent 20mg x 1 mL x 5ml

Topoisomerase inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form Irinotecan 2ml, 5ml Injection Topotecan 0.25mg, 1mg Capsules Amsacrine Etoposide 45-50 mg Capsules Etoposide phosphate 45-50 mg Capsules Teniposide 50 mg/5 mL Injection

