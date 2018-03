Analgesics - Drugs

On Medindia find the complete list of Analgesics drugs with their available forms and strength. More information is available on each drug including their price list. Please click on the drug to learn more.

Anti-Migraine Agents

narcotic partial agonist

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Buprenorphine and Naloxone 2mg/0.5mg, 8mg/2mg Tablets Y45.0

Narcotics

Non- Opioid

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Nefopam 30mg, 20mg/1ml Tablets, Injection Y45.8

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Dexibuprofen 200mg, 300mg, 400mg Tablet Y45.3 Diclofenac 25mg, 50mg, 75mg, 100mg Tablet Y45.3 Diclofenac 25mg, 50mg, 75mg, 100mg Tablet Y45.3 Etodolac 200mg, 300mg, 400mg, 500mg Capsule, Tablet Y45.3 Flurbiprofen 50mg, 100mg Tablet Y45.3 Ibuprofen 300mg, 400mg, 600mg, 800mg Tablet Y45.3 Indomethacin 25mg, 50mg Capsule Y45.3 Indomethacin 75mg Capsule Y45.3 Indomethacin 25mg/5ml Suspension Y45.3 Indomethacin 50mg Suppository Y45.3 Ketoprofen 25mg, 50mg, 75mg Capsule Y45.3 Ketoprofen, Sustained Release 100mg, 150mg, 200mg Capsule Y45.3 Ketorolac 10mg Tablet Y45.3 Nabumetone 500mg Tablet Y45.3 Naproxen 250mg, 275mg, 375mg, 500mg, 550mg Tablet Y45.3 Naproxen 125mg/5ml Suspension Y45.3 Naproxen/Lansoprazole 375mg/15mg, 500mg/15mg Tablet, Capsule Y45.3 Oxaprozin 600mg Tablet Y45.3 Piroxicam 10mg, 20mg Capsule Y45.3 Sulindac 150mg, 200mg Tablet Y45.3 Tramadol 50mg Tablet Y45.3

NSAID

Opiod

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Hydrocodone Y45.0

Opioid agonist-

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Butorphanol 1mg Nasal Spray Y45.0

Opioid Agonist-antagonist Analgesic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Pentazocine 25mg, 30mg/1ml Tablet, Injection Y45.0

Opioid Analgesic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Pethidine 50mg/1ml Injection Y45.0

Salicylates

