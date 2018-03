Pneumonia - Prevalence & Deaths in India

Year Male Female Total Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths 2014 3,98,621 1552 3,13,407 1,047 7,12,028 2,599 2015 3,58,586 1,414 2,83,566 996 6,42,152 2410

Pneumonia : State-wise Number of Cases & Deaths in India, 2015 Andhra Pradesh 21,606 14 Arunachal Pradesh 477 9 Assam 16,840 80 Bihar 36,642 12 Chattisgarh 9,153 16 Goa 424 10 Gujarat 2,360 8 Haryana 8,020 2 Himachal Pradesh 22,157 120 Jammu. Div 18,739 5 Kashmir.Div 21,853 0 Jharkhand 6,278 5 Karnataka 18,496 275 Kerala 5,913 57 Madhya Pradesh 70,028 103 Meghalaya 2,216 45 Maharashtra 8,820 9 Manipur 2,102 1 Mizoram 2,175 44 Nagaland 745 0 Odisha 29,314 228 Punjab 11039 16 Rajasthan 1,08,427 128 Sikkim 145 0 Tamil Nadu 4191 33 Tripura 2,247 41 Telangana 21,805 22 Uttar Pradesh 84,428 351 Uttrakhand 17,989 7 West Bengal 43,028 351 A& N Island 98 13 Chandigarh 18,524 97 Delhi 24,599 412 D&N Haveli 164 20 Daman & Diu 73 1 Lakshadweep 28 0 Puduchery 1,009 21 Total 6,42,152 2,410

Indian Academy Of Pediatrics, Recommendations For Protection Against, Prevention Of, And Treatment, Of Childhood Pneumonia National Health Profile 2016, Ministry of Health & Family Welfare, Gov’t of India.

The number of cases and deaths due to pneumonia in India for the years 2014 and 2015 are presented in the table below: Pneumonia is the number one killer of children, causing 18 percent of all child mortality in the world.