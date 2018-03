Major Disease Outbreaks in India under Integrated Disease Surveillance Project (IDSP)

Number of Disease Outbreaks in India - 2008 to 2017 Year Number of outbreak 2008 553 2009 799 2010 990 2011 1,675 2012 1,584 2013 1,964 2014 1,562 2015 1,935 2016 2,679 2017 1,559

List of Diseases and Number of Outbreaks in India - 2015 Acute Diarrheal†Disease 450 Acute Encephalitis Syndrome 25 Acute Flaccid Paralysis 1 Anthrax 11 Chickenpox 142 Chikungunya 46 Cholera 45 Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CGHF) 15 Dengue 152 Diphtheria 8 Dysentery 5 Enteric Fever 16 Fever with Rash 29 Food Poisoning 328 Influenza A (H1N1) 9 Influenza B 2 Jaundice 22 Kala Azar 3 Leptospirosis 6 Malaria 85 Measles 279 Mumps 35 Rubella 11 Scrub Typhus 8 Viral Fever 92 Viral Hepatitis 86 Viral Hepatitis 2 *Others 19 Total 1,935

National Health Profile 2016, Ministry of Health & Family Welfare, Govít of India.

The most common outbreaks in India are Acute Diarrheal Diseases, Food Poisoning and Measles