Chronic Kidney Disease (CKD) - Prevalence and Management in India

Gender-wise Distribution of Chronic Kidney Disease (CKD) Cases in India - 2006 to 2011 Year Male Female 2006 8,801 4,215 2007 7,781 3,256 2008 8,251 3,398 2009 7,405 2,783 2010 6,412 2,656 2011 6,204 2,381

Habit (Nephrotoxin) among chronic kidney disease patients Tobacco Abuse 12,775 20.1 % Alcohol 4505 7.1 % NSAIDS 1761 2.8 % Herbominerals 899 1.4 % Other 103 0.2 %

Basic Diagnosis Number of Cases Percentage Diabetic Nephropathy 19,626 30.9 % Undetermined 10,980 17.3 % CGN 8,472 13.3 % Others 8,108 12.8 % Hypertensive Nephrosclerosis 7,907 12.4 % TID 4,301 6.8 % Obstructive Uropathy 2,084 3.3 % ADPKD 1,390 2.2 % Reno-vascular Disease 504 0.8 % Graft Dysfunction 166 0.3 % Total 63, 538 100 %

Current Management Number of Cases Percentage (%) Conservative + Palliative 49,914 7.56 % Dialysis - MHD 11,041 17.38 % Dialysis - CAPD 1,390 2.19 % Renal Transplantation 1,193 1.88 % TOTAL 63,538 100 %

Cumulative Annual Report 2011, CKD Registry of India.

Chronic diseases account for 53 percent of all deaths in India.The Chronic Kidney Disease (CKD) Registry of India - Report 2011, registered 63,538 CKD cases in India.