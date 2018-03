Malaria - Prevalence & Deaths in India

Malaria Situation in the country during 2006-2015 Year Cases (in millions) Deaths Total Pf 2006 1.79 0.84 1,707 2007 1.50 0.74 1,311 2008 1.53 0.78 1,055 2009 1.56 0.84 1,144 2010 1.60 0.83 1,018 2011 1.31 0.67 754 2012 1.01 0.53 519 2013 0.88 0.46 440 2014 1.10 0.72 562 2015 (till October) 0.92 0.60 245

Malaria: Epidemiological Situation in India, 2015 Cases Deaths 11,26,661 287

Malaria : State-wise Number of Cases†& Deaths†in India, 2015 State/UT Cases Deaths Andhra Pradesh 24,588 0 Arunachal Pradesh 4,991 3 Assam 15,555 0 Bihar 3,548 1 Chattisgarh 13,3780 8 Goa 786 1 Gujarat 41,422 1 Haryana 2,843 0 Himachal Pradesh 60 0 Jammu and Kashmir 216 0 Jharkhand 90,251 4 Karnataka 11,341 0 Kerala 1,549 4 Madhya Pradesh 97,200 16 Meghalaya 48,603 79 Maharashtra 56603 31 Manipur 216 0 Mizoram 28,593 0 Nagaland 1,527 3 Odisha 4,32,375 78 Punjab 633 0 Rajasthan 11,429 0 Sikkim 27 0 Tamil Nadu 5,653 0 Tripura 32,525 21 Telangana 10,945 3 Uttar Pradesh 42,563 0 Uttrakhand 1,495 0 West Bengal 24,054 33 A& N Island 409 0 Chandigarh 152 0 Delhi 54 0 D&N Haveli 535 0 Daman & Diu 82 0 Lakshadweep 4 0 Puduchery 54 1 Total 11,26,661 287

Annual Report 2015 - 2016, Disease Control Programmes, National Health Mission. National Health Profile 2016, Ministry of Health & Family Welfare, Govít of India.

Malaria is a mosquito-borne disease transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito. Malaria has been a health problem in India for centuries.The total number of malaria cases, Pf cases, and deaths due to the disease, from the year 2006 to 2015, is given in the table below.Note: P.f = Plasmodium falciparum