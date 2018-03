Psychotherapeutics - Drugs

Antidepressants

Antidepressants- Tetracyclic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Amoxapine 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg Tablets Maprotiline Y49.0 Mianserin 10mg, 30mg Tablet

Antidepressants- MAOI

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Isocarboxazid 10mg Tablets Y49.1 Moclobemide 150mg, 300mg Tablet Y49.1 Phenelzine 15mg Tablet Y49.1 Tranylcypromine 10mg Tablet Y49.1

Antidepressants- SARI

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Nefazodone 50mg, 200mg, and 250mg Tablets Y49.2

Antidepressants- SNRI

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Desvenlafaxine 50 and 100 mg Tablets Y49.2 Duloxetine 20mg, 30mg, 60mg Capsules Y49.2

Antidepressants- SSRI

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Vilazodone Hydrochloride 10mg, 20mg and 40mg Tablets Y49.2

Antidepressants, Atypical

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Bupropion 75mg, 100mg Tablet Y49.2 Bupropion, Sustained Release 100mg, 150mg, 200mg Tablet Y49.2 Bupropion, Sustained Release 150mg, 300mg Tablet Y49.2 Mirtazapine 15mg, 30mg, 45mg Tablet Y49.2 Trazodone 50mg, 100mg, 150mg, 300mg Tablet Y49.2 Venlafaxine 25mg, 37.5mg, 50mg, 75mg, 100mg Tablet Y49.2 Venlafaxine, Extended Release 37.5mg, 75mg, 150mg Capsule Y49.2

Antidepressants, Serotonin Reuptake Inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Citalopram 10, 20, 40, 10mg/5ml Tablet, Solution Escitalopram 10mg, 20mg Tablet Y49.2 Escitalopram 5mg/5ml Solution Y49.2 Fluoxetine 10mg, 20mg, 40mg Capsule Y49.2 Fluoxetine 20mg/5ml Solution Y49.2 Fluvoxamine 25mg, 50mg, 100mg Tablet Y49.2 Paroxetine 10mg, 20mg, 30mg, 40mg Tablet Y49.2 Paroxetine 10mg/5ml Suspension Y49.2 Paroxetine 12.5mg, 25mg, 37.5mg Tablet Y49.2 Sertraline 25mg, 50mg, 100mg Tablet Y49.2 Sertraline 20mg/ml Oral Conc Y49.2

Antidepressants, tricyclic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Amitriptyline 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg Tablet Y49.0 Clomipramine 25mg, 50mg, 75mg Capsule Y49.0 Desipramine 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg Tablet Y49.0 Doxepin 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg Capsule Y49.0 Doxepin 10mg/ml Concentrate Y49.0 Imipramine 10mg, 25mg, 50mg Tablet Y49.0 Nitroxazepine 25mg, 75mg Tablet Y49.0 Nortriptyline 10mg, 25mg, 50mg, 75mg Capsule Y49.0 Nortriptyline 10mg/5mg Solution Y49.0

Antimanic Agents

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Lithium Carbonate 150mg, 300mg, 600mg Capsule, Tablet Lithium Carbonate, Sustained Release 300mg, 450mg Tablet Lithium Citrate 8mEq/5ml Syrup

Antipsychotics

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Amisulpride Y49.5 Aripiprazole 10mg, 15mg, 20mg, 30mg Tablet Asenapine 5-mg, 10-mg Tablets Y49.5 Chlorpromazine 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg Tablet Y49.5 Chlorpromazine 10mg/5ml, 30mg/ml, 100mg/ml Syrup Y49.5 Chlorpromazine 25mg, 100mg Suppository Y49.5 Clozapine 25mg, 100mg Tablet Y49.5 Filgrastim 300mcg/ml Vial Flupenthixol 0.5mg, 1mg,3mg; 20mg/ml Tablets, Injection Fluphenazine 1mg, 2.5mg, 5mg, 10mg Tablet Y49.5 Fluphenazine 2.5mg/5ml Elixir Y49.5 Fluphenazine 5mg/ml Concentrate Y49.5 Haloperidol 1mg/ml, 2mg/ml Solution Y49.5 Haloperidol 0.5mg, 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg Tablet Y49.5 Levosulpiride 75mg Tablet Loxapine 5mg, 10mg, 25mg, 50mg Capsule Y49.5 Mesoridazine 10mg, 25mg, 50mg, 100mg Tablet Y49.3 Mesoridazine 25mg/ml Oral Conc Y49.3 Molindone 5mg, 10mg, 25mg, 50mg, 100mg Tablet Y49.5 Molindone 20mg/ml Oral Conc Y49.5 Olanzapine 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg Tablet Y49.5 Olanzapine 5mg, 10mg, 15mg, 20mg Tablet Y49.5 Oprelvekin 5mg Vial Paliperidone 1.5mg, 3mg, 6mg, 9mg Tablets Y49.5 Pegfilgrastim 6mg/0.6ml Syringe Penfluridol 20mg Tablet Perphenazine 2mg, 4mg, 8mg, 16mg Tablet Y49.3 Perphenazine 16mg/5ml Oral Conc Y49.3 Pimozide 2mg Tablet Y49.5 Prochlorperazine 5mg, 10mg Tablet Y49.3 Prochlorperazine 2.5mg, 5mg, 25mg Suppository Y49.3 Prochlorperazine 5mg/5ml Syrup Y49.3 Prochlorperazine, Sustained Release 10mg, 15mg Capsule Y49.3 Quetiapine 25mg, 100mg, 200mg Tablet Y49.5 Risperidone 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg Tablet Y49.5 Risperidone 1mg/ml Solution Y49.5 Thioridazine 150mg, 200mg Tablet Y49.3 Thioridazine 5mg/ml, 30mg/ml, 100mg/ml Oral Conc Y49.3 Thioridazine 25mg/5ml, 100mg/5ml Suspension Y49.3 Thiothixene 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg Capsule Y49.5 Trifluoperazine 1mg, 2mg, 5mg, 10mg Tablet Y49.3 Trifluoperazine 10mg/ml Oral Conc Y49.3 Trifluopromazine Y49.3

Anxiolytic psychoactive

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Buspirone 5mg, 10mg Tablets

Atypical Antipsychotic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Lurasidone 20mg, 40mgm 80mg, 120mg Tablets Y49.5

