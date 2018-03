Hormones - Drugs

Androgen

Antiandrogens

Antiestrogens

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Anastrozole 1mg Tablet Y42.6 Fulvestrant 250 mg/5 mL Injection Y42.6 Raloxifene 60mg Tablet Y42.6 Tamoxifen 10mg, 20mg Tablet Y42.6 Toremifene 60mg Tablets Y42.6

Estrogens

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Chlorotrianisene Y42.5 Conjugated Estrogen, Synthetic 0.625mg, 0.9mg, 1.25mg, .45mg Tablet Y42.5 Estradiol 7.5mcg/24hr Ring Y42.5 Estradiol 25mcg Vaginal Tablet Y42.5 Estradiol, Oral 0.5mg, 1mg, 2mg Tablet Y42.5 Estradiol, Transdermal 0.05mg/24h, 0.075mg/24h, 0.1mg/24h Patch Y42.5 Estradiol, Transdermal 0.0375/24h, 0.05mg/24h, 0.075mg/24h,0.1mg/24h Patch Y42.5 Estradiol, Transdermal 0.05mg/24h, 0.1mg/24h Patch Y42.5 Estramustine Phospate 140mg Capsule Y42.5 Estrogens, Conjugated 0.3mg, 0.625mg, 0.9mg, 1.25mg, 2.5mg Tablet Y42.5 Estrogens, Conjugated 0.625mg/gm Cream Y42.5 Estrogens, Esterified 0.3mg, 0.625mg, 2.5mg Tablet Y42.5 Estropipate 0.625mg, 1.25mg, 2.5mg, 5mg Tablet Y42.5

Glucocorticoids

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code 2mg, 4mg, 6mg Betamethasone Ophthalmic Ciclesonide 37 mcg Nasal Aerosol Y42.0 Deflazacort Y42.0 Dexamethasone 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 1mg, 1.5mg, Tablet Y42.0 Dexamethasone 0.5mg/5ml Elixir Y42.0 Dexamethasone Ophthalmic 10ml Eye Drops Y42.0 Fludrocortisone 0.1mg Tablet Y42.0 Methylprednisolone 4mg, 16mg Tablet Y42.0 Prednisolone 5mg Tablet Y42.0 Prednisolone 6.75/5ml Liquid Y42.0 Prednisone 1mg, 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 25mg, 50mg Tablet Y42.0 Triamcinolone 1mg, 2mg, 4mg, 8mg Tablet Y42.0

Progestogen

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Allylestrenol Y42.5

Synthetic steroid hormone

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Tibolone 2.5mg Tablet Y42

