Anti- Asthmatics - Drugs

On Medindia find the complete list of Anti- Asthmatics drugs with their available forms and strength. More information is available on each drug including their price list. Please click on the drug to learn more.

Anti-inflammatory Agent

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Nedocromil Inhalation Aerosol 16.2g Canister Inhaler Y55.6

Bronchodilator

Corticosteroids

Leukotriene Inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Montelukast 4mg, 5mg, 10mg Tablet Y55.6

Mast Cell Stabilizer

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Cromolyn Sodium Oral Inhalation 20mg/2ml Inhalation Y55.6

Mast Cell Stabilizers

Miscellaneous Anti-Asthmatics

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Albuterol/Ipratropium 3mg/0.5mg Inh Solution Y55.6 Albuterol/Ipratropium Bromide 103mcg/18mcg/dose Aerosol Y55.6 Ipratropium Bromide 18mcg/dose Aerosol Y55.6 Ipratropium Bromide 0.02%, 0.5 mg/2.5 mL Inh Solution Y55.6 Potassium Iodide 1 gm/ml Liquid Y55.6 Salmeterol/Fluticasone 50/100mcg, 50/250mcg, 50/500mcg Dry Powder Inhalation Y55.6 Tiotropium Bromide 18mcg Capsule Inhalation Y55.6

Sympathomimetics

Xanthine Derivatives

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Aminophylline 100mg, 200mg Tablet Y55.6 Aminophylline 105mg/5ml Liquid Y55.6 Theophylline 80mg/15ml Liquid Y55.6 Theophylline 100mg, 200mg Tablet Y55.6 Theophylline 100mg, 200mg, 300mg, 400mg Capsule Y55.6 Theophylline 50mg, 75mg, 125mg, 200mg Capsule Y55.6 Theophylline, Extended Release 400mg, 600mg Tablet Y55.6 Theophylline, Sustained Release 100mg, 200mg, 300mg, 450mg Tablet Y55.6

