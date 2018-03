Antivirals - Drugs

On Medindia find the complete list of Antivirals drugs with their available forms and strength. More information is available on each drug including their price list. Please click on the drug to learn more.

Adamantane antivirals

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Amantadine 100 mg tablets, 16 oz. (480 mL) bottles Tablets and Syrup Y46.7 Rimantadine 100 mg Tablet Y41.5

Chemokine receptor antagonists

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Maraviroc 150mg, 300mg Tablet Y41.5

Integrase strand transfer inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Raltegravir 400 mg Tablet Y41.5

Miscellaneous antivirals

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Enfuvirtide 108 mg enfuvirtide per vial Injection Y41.5 Fomivirsen 0.25 mL, 6.6 mg/mL vial Injection Y41.5 Foscarnet 24 mg/mL Injection Y41.5

Neuraminidase inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Oseltamivir 30mg, 45mg, 75mg, 300mg/25ml Capsules, Suspension Y41.5 Peramivir 200mg/20ml (10mg/ml) Injection, Solution

NNRTIs

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Nevirapine 200 mg, 50 mg per 5 mL Tablet, Suspension Y41.5

Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Didanosine 2 g or 4 g Powder Y41.5 Entecavir 0.5-mg , 1.0-mg, 0.05-mg/mL Tablet, Solution Y41.5

Protease Inhibitor

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Boceprevir 200mg Capsules Y41.5

Protease inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Glecaprevir and Pibrentasvir 100mg / 40mg Tablet

Purine nucleosides

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Acyclovir 200mg, 400g, 200mg/5ml Capsule, Tablet, Liquid, Solution Y41.5 Cidofovir 75 mg/mL Injection Y41.5 Famciclovir 125mg, 250mg, 500mg Tablet Y41.5 Ganciclovir 10ml Injection Y41.5 Valacyclovir 500mg, 1gm Caplet Y41.5

