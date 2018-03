Drug-related Sexual Problems

Drug-related Sexual Problems Average

3.7 13 user Comments Rating : 12345 Rate This Article : 1 2 3 4 5

Font : A- A+



Certain drugs can cause undesirable side effects and this may affect your sexual health. If you have recently started a medication and have felt any problem with your sex life - use our application to find out if the new drug is causing the problem. Certain drugs can cause undesirable side effects and this may affect your sexual health. If you have recently started a medication and have felt any problem with your sex life - use our application to find out if the new drug is causing the problem.

Drugs and Sexual Problem Calculator Select the Medication (Includes Brand names* and Generic names* of the drug) * ---------------- Select ------------------- absent acetazolamide adalat adapin aldactone aldomet altace amiloride/hydrochlorothiazide amitriptyline amoxapine anafranil anaprox apresoline artane asendin atenolol ativan atromid-s atropine/scopolamine aventyl axid bentyl benztropine bidopal biduret-l blocadren bumetanide bumex bupropion buspar buspin buspirone calan capoten capotril captopril carbamazepine carbidopa/levodopa cardene cardizem cardura carteolol cartrol catapres chlordiazepoxide/amitriptyline chlordiazepoxide/clidinium chlorothiazide chlorothiazide/reserpine chlorpromazine chlorthalidone/clonidine cimetidine ciplar-h clofibrate clomipramine clonidine clozapine clozaril cogentin combipres compazine corgard cytotec danazol danocrine depo-provera desipramine desyrel diamox diazepam dibenzyline diclofenac dicyclomine digoxin dilantin diltiazem dipentum disopyramide ditropan diupres diuril dolophine donnatal dopagyt dopar doral doxazosin doxepin duracard dyazide dynacirc elavil eldepryl enalapril endep esidrix esimil ethmozine eulexin famotidine felodipine fluoxetine fluphenazine flutam flutamide folex fosinopril fovas gemfibrozil glycopyrrolate guanadrel guanethidine guanfacine halcion haldol haloperidol hydralazine hydrochlorothiazide hydrochlorothiazide/triamterene hydrodiuril hylorel hytrin imipramine indapamide inderal inderide iopar-sr ismelin isocarboxazid isoptin isradipine labetalol lanoxin larodopa leuprolide levodopa librax limbitrol lisinopril lithium lithobid lopid lopressor lorazepam lozol ludiomil lupron maprotiline marplan maxzide medroxyprogesterone megace megestrol mellaril methadone methotrexate methyldopa metoclopramide metoprolol microdep minipress misoprostol moduretic monopril moricizine mysoline nadolol naprosyn naprosyn gel naproxen nardil navane nicardipine nifedine nifedipine nizatadine noctaderm normadate normodyne norpace norpramin nortriptyline not available olsalazine onzem oretic oxamine oxazepam oxybutynin pamelor parnate pepcid perifer pertofrane phenelzine phenobarbital/hyoscyamine phenoxybenzamine phenyto-s phenytoin pindolol plendil prazopress prazosin prestakind primidone prinivil pro-banthine procardia prochlorperazine prolinate prolixin propantheline propranolol propranolol/hydrochlorothiazide provera prozac quazepam ramipril ranitidine regeeva reglan regubeat renedil rheumatrex robinul salidep sangoxin selegiline selgin sensival serax serepax serpasil sertraline sinemet sinequan spasril spastheline spironolactone stelazine sun prazin syclop syconil tagamet tegretol tenex tenormin terapress terazosin thioridazine thiothixene thiozid thorazine tidomet plus timoletgfs timolol timoptic tofranil trancodol trandate tranylcypromine trazine trazodone triazolam trifluoperazine triglyd trihexyphenidyl trilol-20 trilth sr tripox tritico tropan tropine tryptomer ulciban valium vasopril vasopten vasotec verapamil verelan visken voltaren vometil vorac. wellbutrin xenia zactine zantac zendol zepnap zepose zeptol zexate ziblok ziram zoloft zonapril zoticus zotral zyban zynol * Required

* The generic name of a drug (medicine) is its approved chemical name.



* The brand name of a drug (medicine) is its trade name.



Many companies may make the same drug or medicine, but they will sell it in different brand names. Usually, the brand name of the drug is written prominently in its packaging, and the generic name is written in smaller letters somewhere under the brand name.



For example, paracetamol is a generic name of a drug for fever and pain. It is sold under many brand names like Calpol, Crocin, Metacin, and Pyrin.