Guide to Safe Outdoor Workouts Amidst Air Pollution

Moderate (51-100):

Advertisement

Unhealthy for Sensitive Groups (101-150):

Unhealthy (151-200):

Very Unhealthy/Hazardous (201-500):

Effects of Breathing in Polluted Air

cardiovascular diseases

The health effects of exercising in air pollution - (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24174304/) Air pollution, physical activity and health: A mapping review of the evidence - (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33352412/) Air Pollution's Effects on the Human Respiratory System - (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29199602/)