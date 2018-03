Anti- Hypertensives - Drugs

On Medindia find the complete list of Anti- Hypertensives drugs with their available forms and strength. More information is available on each drug including their price list. Please click on the drug to learn more.

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Benazepril 5mg, 10mg, 20mg, 40mg Tablet Y52.4 Captopril 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg Tablet Y52.4 Enalapril 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg Tablet Y52.4 Quinapril 5mg, 10mg, 20mg, 40mg Tablet Y52.4 Ramipril 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg Capsule Y52.4 Trandolapril 1mg, 2mg, 4mg Tablets Y52.4

Angiotensin II Receptor Antagonist and Thiazide Diuretic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Candesartan Cilexetil Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets Y52.5

Beta Blockers

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Bisoprolol 2.5mg, 5mg, 10mg Tablets Y52.5 Esmolol 10 mg/mL Injection Y51.7 Nebivolol 2.5mg, 5mg, 10mg Tablet Y51.7

Beta-blocker and Diuretic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Atenolol and Chlorthalidone 25/50mg, 25/100mg Tablets Y52.5

Calcium Channel Blocker

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Benidipine Y52.5 Cilnidipine 5mg, 10mg Tablet Lacidipine 2mg, 4mg Tablets Y52.1

Combinations

Direct renin inhibitor

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Aliskiren 150 mg, 300mg Tablets Y52.5

Peripheral Vasodilator

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Epoprostenol 17-mL vial Injection Y52.7

Quinolone Vasodialator

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Flosequinan Y52.5

Renin inhibitor, calcium channel blocker, and thiazide diuretic

Generic Name(S) Strength Dosage Form ICD Code Aliskiren, Amlodipine and Hydrochlorothiazide 150/5/12.5, 300/5/12.5, 300/10/12.5 Tablets Y52.5

Browse the Topics alphabetically